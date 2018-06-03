Касаткина доиграет матч четвёртого круга «Ролан Гаррос» с Возняцки 4 июня

Матч четвёртого круга «Ролан Гаррос» с участием россиянки Дарьи Касаткиной (14) и датчанки Каролины Возняцки (2) перенесён на понедельник, 4 июня.
Уроженка Тольятти успела обыграть вторую ракетку мира на тай-брейке первого сета, а во второй партии каждая из теннисисток взяла по три гейма, после чего встреча из-за наступления темноты была остановлена и перенесена. К тому моменту спортсменки провели на корте 1 час 40 минут.
«Чемпионат» вёл текстовую-онлайн трансляцию поединка.
Победительница этого матча в четвертьфинале встретится с американкой Слоан Стивенс (10), ранее обыгравшей эстонку Анетт Контавейт (25).
10 причин, почему нужно следить за «Ролан Гаррос»
Шарапова и Серена Уильямс могут сыграть в 1/8 финала, суперматч Кузнецова — Мугуруса, борьба за 1-е место и другие интриги «Ролан Гаррос».
Касаткина и Хачанов бьются со 2-ми ракетками. Матчи 8-го дня «Ролан Гаррос»
Касаткина сыграет с Возняцки, Хачанов – со Зверевым, а также Джокович, Стивенс, Гоффен, Тим и Нисикори начнут 4-й круг «Ролан Гаррос».