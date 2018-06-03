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Касаткина доиграет матч четвёртого круга «Ролан Гаррос» с Возняцки 4 июня

Касаткина доиграет матч четвёртого круга «Ролан Гаррос» с Возняцки 4 июня
Теннис / Ролан Гаррос 2018

Матч четвёртого круга «Ролан Гаррос» с участием россиянки Дарьи Касаткиной (14) и датчанки Каролины Возняцки (2) перенесён на понедельник, 4 июня.

Уроженка Тольятти успела обыграть вторую ракетку мира на тай-брейке первого сета, а во второй партии каждая из теннисисток взяла по три гейма, после чего встреча из-за наступления темноты была остановлена и перенесена. К тому моменту спортсменки провели на корте 1 час 40 минут.

«Чемпионат» вёл текстовую-онлайн трансляцию поединка.

Победительница этого матча в четвертьфинале встретится с американкой Слоан Стивенс (10), ранее обыгравшей эстонку Анетт Контавейт (25).

Ролан Гаррос (ж) 2018. 4-й круг
04 июня 2018 года, понедельник. 13:30 МСК
Дарья
Касаткина
Каролина
Возняцки
7:6 3:3
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