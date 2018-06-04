Гоффен: мне не хватило сил на матч с Чеккинато

Бельгийский теннисист Давид Гоффен прокомментировал поражение от итальянца Марко Чеккинато в четвёртом круге «Ролан Гаррос» (5:7, 6:4, 0:6, 3:6).

«Когда я попросил медицинскую помощь, там не произошло ничего серьёзного. Я просто был уставшим с матча предыдущего дня. С Чеккинато я сыграл недостаточно хорошо, мне не хватило энергии. Предыдущий матч с Монфисом отнял слишком много сил. Мне было тяжело вновь выйти на корт.

Хоть в начале матча я и неплохо подавал, но чувствовал, что мне не хватает движения. Я действовал слишком оборонительно, не смог сыграть достаточно агрессивно. Чеккинато провёл хороший матч, вовремя добавлял. Когда я пытался сыграть более агрессивно, начинал допускать слишком много ошибок.

У меня болели руки, ноги были слишком тяжёлыми. В Риме я сумел победить его, но сегодня Чеккинато был совершенно другим игроком», — цитирует Гоффена Ubi Tennis.

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