Джокович: совсем не горжусь тем, что на корте разбил ракетку

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал эпизод в ходе матча третьего круга «Ролан Гаррос», в котором его соперником был испанец Роберто Баутиста-Агут. Серб во время второго сета разбил ракетку после промаха.

«Когда я разбиваю ракетку, я не думаю о том, как мне это может помочь. То очко было очень важным, я вернулся во время тай-брейка, он вышел к сетке, и я должен был отправить мяч в площадку. Я отлично сыграл у задней линии, и всё было здорово. Если бы мяч попал в цель, я бы выиграл. А он в итоге неудачно угодил в ракетку.

В такой ситуации эмоции перехлёстывают. Тогда наружу выходит негативная энергия. Конечно, я не горжусь своим поступком, но такое происходит. Иногда в моей карьере бывало такое, что крик и злость помогали мне взбодриться, исправиться от прессинга», — цитирует Джоковича Tennis 365.

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