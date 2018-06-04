Чилич в пяти сетах одолел Фоньини и сыграет с дель Потро в четвертьфинале «РГ»

Хорват Марин Чилич (3) пробился в четвертьфинал «Ролан Гаррос», одолев итальянца Фабио Фоньини (18) в пяти партиях — 6:4, 6:1, 3:6, 6:7 (4:7), 6:3.



Поединок продолжался 3 часа 40 минут. Чилич 8 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и использовал 7 брейк-пойнтов из 11. На счету Фоньини 10 эйсов, 8 двойных и 3 реализованных брейк-пойнта из 12.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию этого поединка.

Следующим соперником Марина будет аргентинец Хуан-Мартин дель Потро (5), который ранее в трёх сетах одержал победу над американцем Джоном Иснером (9).

9-й день «Ролан Гаррос». Шарапова и Касаткина — в четвертьфинале. Как это было LIVE 9-го дня «Ролан Гаррос» – Серена снялась, цитаты из книги Шараповой, Касаткина выбила Возняцки, Надаль и Халеп в борьбе за 1-е место.