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Чилич в пяти сетах одолел Фоньини и сыграет с дель Потро в четвертьфинале «РГ»

Чилич в пяти сетах одолел Фоньини и сыграет с дель Потро в четвертьфинале «РГ»
Теннис / Ролан Гаррос 2018

Хорват Марин Чилич (3) пробился в четвертьфинал «Ролан Гаррос», одолев итальянца Фабио Фоньини (18) в пяти партиях — 6:4, 6:1, 3:6, 6:7 (4:7), 6:3.

Поединок продолжался 3 часа 40 минут. Чилич 8 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и использовал 7 брейк-пойнтов из 11. На счету Фоньини 10 эйсов, 8 двойных и 3 реализованных брейк-пойнта из 12.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию этого поединка.

Следующим соперником Марина будет аргентинец Хуан-Мартин дель Потро (5), который ранее в трёх сетах одержал победу над американцем Джоном Иснером (9).

Ролан Гаррос (м) 2018. 4-й круг
04 июня 2018 года, понедельник. 17:10 МСК
Марин
Чилич
Фабио
Фоньини
6:4 6:1 3:6 6:7 6:3
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