Фоньини: могу продолжить улучшать свой теннис и позицию в рейтинге

Итальянец Фабио Фоньини (18) прокомментировал поражение от хорвата Марина Чилича (3) в матче 1/8 финала Открытого чемпионата Франции – 4:6, 1:6, 6:3, 7:6 (7:4), 3:6.



«Чувствую разочарование, ведь я сумел вернуться в игру уступая 0:2 по партиям. Тем не менее, я рад тому, как выступил в целом и тому, как себя чувствую. Понимаю, что могу продолжить улучшать свой теннис, а с ним и позицию в рейтинге», – цитирует Фоньини официальный сайт ATP.



Выход в 1/8 финала «Ролан Гаррос» позволит итальянцу переместиться на 15-ю строчку в рейтинге ATP. Сместить его на 16-е место сможет лишь серб Новак Джокович или Марко Чеккинато из Италии. Лучшим результатом Фабио в рейтинге была 13-я позиция, которую он удерживал в марте 2014-го.



Соперником Марина Чилича в четвертьфинальном матче «Ролан Гаррос» станет аргентинец Хуан-Мартин дель Потро (5).