Видеообзоры поражения Касаткиной и победы Кис в 1/4 финала «Ролан Гаррос»

Россиянка Дарья Касаткина (14) потерпела поражение от американки Слоан Стивенс (10) в четвертьфинале «Ролан Гаррос» со счётом 3:6, 1:6. Во многом ключевым стал восьмой гейм первой партии. Сделав перед этим обратный брейк, Дарья повела со счётом 40:0, но в итоге проиграла подачу, упустив шесть геймболов.



Поединок продолжался 1 час 10 минут. Стивенс ни разу не подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и использовала 5 брейк-пойнтов из 7. На счету Касаткиной 2 двойные и 1 заработанный брейк-пойнт, который она реализовала.

Американка Мэдисон Кис (13) в двух партиях справилась с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой и первой вышла в 1/2 финала Открытого чемпионата Франции – 7:6 (7:5), 6:4.



Матч продолжался 1 час 26 минут. На счету Кис 3 подачи навылет и 2 реализованных брейк-пойнта из 4 имевшихся. Двойных ошибок американка не допустила. Путинцева однажды ошиблась при подаче, не сумела оформить ни одного эйса и реализовала единственный имевшийся брейк-пойнт.