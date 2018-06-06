Дэвенпорт: Мугуруса выглядит очень здорово. Думаю, сейчас она лучше Шараповой

Знаменитая американская теннисистка Линдсей Дэвенпорт считает испанку Гарбинье Мугурусу фаворитом четвертьфинального матча «Ролан Гаррос» с россиянкой Марией Шараповой.



«Из всех игроков на этом турнире Мугуруса, пожалуй, впечатлила меня сильнее всего. Она просто вихрем пронеслась до четвертьфинала. Она смотрится очень хорошо, у неё уже есть опыт победы здесь. Думаю, сейчас она лучше Шараповой. Мария ведёт по личным встречам и очень сильна психологически, но Гарбинье сейчас на ходу. Про неё многое можно сказать, посмотрев на неё и в её глаза во время матча. Сейчас она выглядит здорово», — сказала Дэвенпорт в интервью Sport360.

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