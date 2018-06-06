Свитолина, забывшая подать заявку на участие в турнире в Бирмингеме, получила WC

Украинская теннисистка Элина Свитолина вошла в состав участниц турнира в Бирмингеме. Организаторы соревнований предоставили четвёртой ракетке мира «уайлд-кард», сообщает официальный сайт тура. После поражения от румынки Михаэлы Бузэрнеску в третьем круге «Ролан Гаррос» уроженка Одессы призналась, что забыла подать заявку на выступление в Бирмингеме.

«Я так рада возможности вновь приехать в Бирмингем. Это идеальное место для проведения матчей на траве в преддверии Уимблдона. К тому же состав участниц в этом году будет очень сильным, и я понимаю, что конкуренция будет серьёзной. Я рада стать участницей турнира», — сказала Свитолина.

Ранее стало известно, что в Бирмингеме сыграют чешки Каролина Плишкова и Петра Квитова, испанка Гарбинье Мугуруса, японка Наоми Осака, британка Йоханна Конта, австралийка Эшли Барти, американка Мэдисон Кис, словачка Доминика Цибулкова и россиянка Мария Шарапова.

Турнир в Бирмингеме пройдёт с 16 по 24 июня.