Янчук: рано Шараповой выигрывать «Большие шлемы», она ещё должна пуд соли съесть

Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал поражение россиянки Марии Шараповой от испанки Гарбинье Мугурусы в четвертьфинале «Ролан Гаррос» со счётом 2:6, 1:6.

«Шансов на победу у Шараповой не было. Рано ей выигрывать «Большие шлемы», она ещё должна пуд соли съесть. После такого перерыва ей нужно сыграть турниров 10-15, чтобы вернуться к своей лучшей форме. Жаль, не было матча с Сереной, потому что там она имела хорошие шансы победить и прибавить в плане психологической уверенности. Её Марии не хватает, а вообще, она прибавляет. С уверенностью и качество ударов возрастёт: меньше будет невынужденных ошибок.

Шарапова сыграла в свою силу. Они обменивались ударами, и Мугуруса более готова как функционально, так и психологически. В этой продолжительной перестрелке надо держать внимание и наносить более острые удары. Игра была уважительной, почти равной, но уверенность Мугурусы сказалась. Так бывает, что борьба упорная, а счёт в одну сторону.

Выступление Шараповой на грунтовом покрытии оцениваю хорошо. Иногда она применяет укороченные удары, которых раньше было меньше. Также Маша стала чаще забегать под форхенд, хотя, я считаю, слева у неё удары лучше. Может, это из-за более эффективных углов для атаки. Хорошо, что она стала в этом смысле разнообразнее.

На траве и харде можем ждать от Шараповой больше, потому что её игра больше соответствует этим покрытиям. Шансы на победу у неё будут. Сильные стороны Маши – темп и мощные удары – эффективнее на быстром и твёрдом покрытиях», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.

Шарапова разгромно проиграла Мугурусе в четвертьфинале «Ролан Гаррос»