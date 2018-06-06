Матчи 1/4 финала «РГ» в мужском одиночном разряде прерваны из-за дождя

Погодные условия внесли коррективы в проведение мужских четвертьфинальных матчей на Открытом чемпионате Франции.
Из-за дождя организаторам пришлось приостановить встречу испанца Рафаэля Надаля (1) и аргентинца Диего Шварцмана (11) – к тому моменту южноамериканец вёл со счётом 6:4, 3:2. Кроме того преждевременно корт покинули хорват Марин Чилич (3) и аргентинец Хуан-Мартин дель Потро (5), каждый из них успел взять по пять геймов в первом сете. Победители этих матчей встретятся друг с другом на стадии полуфинала.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Надаль – Шварцман.
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