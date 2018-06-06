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Дэвенпорт: С. Уильямс не должна была выступать в парном разряде на «РГ»

Дэвенпорт: С. Уильямс не должна была выступать в парном разряде на «РГ»
Теннис / Ролан Гаррос 2018

Знаменитая американская теннисистка Линдсей Дэвенпорт поделилась мнением о снятии Серены Уильямс с «Ролан Гаррос». 23-кратная победительница турниров «Большого шлема» не вышла на матч четвёртого круга с россиянкой Марией Шараповой, сославшись на повреждение. Серена выступала вместе с сестрой, Винус, в парном разряде, американки проиграли в третьем круге.

«Надеюсь, Серена больше не будет выступать в парном разряде. Конечно, для Винус всё было гораздо проще. Она проиграла в первом круге одиночного разряда и могла спокойно сосредоточиться на парных выступлениях. Серена, которая в течение предыдущих месяцев играла не так часто, провела в Париже шесть матчей за шесть дней. Это серьёзный показатель для возрастной спортсменки. На мой взгляд, младшая из сестёр Уильямс не должна была играть в паре на «Ролан Гаррос», — приводит слова Sport 360.

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