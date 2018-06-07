Стосур получила «уайлд-кард» на турнир в Ноттингеме

Австралийка Саманта Стосур выступит на травяных соревнованиях в Ноттингеме – организаторы турнира предоставили ей «уайлд-кард».



«С нетерпением жду, когда впервые сыграю на кортах Ноттингема. Я слышала очень много лестных слов об этих соревнованиях. Грамотная подготовка к Уимблдону важна и этот турнир мне идеально подходит», – цитирует экс четвёртую ракетку мира официальный сайт WTA.



На турнир уже заявились Магдалена Рыбарикова, Эшли Барти, Наоми Осака, Йоханна Конта и его действующая чемпионка Донна Векич. Матчи первого круга стартуют в ближайший понедельник.

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