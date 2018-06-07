Тим: не думаю, что Чеккинато мог бы дойти до полуфинала ТБШ на другом покрытии

Австрийский теннисист Доминик Тим поделился ожиданиями от матча с представителем Италии Марко Чеккинато в полуфинале Открытого чемпионата Франции.

«В последние пару лет я терял свою игру к полуфиналу. В этот раз хотелось бы этого избежать. Я знаю Марко ещё с юниорских турниров. Он здорово играет с форхенда, но, как мы увидели в игре с Джоковичем, его бэкхенд также хорош. Противостоять ему на грунте будет нелегко.

Не думаю, что такой игрок, как Чеккинато, мог бы дойти до полуфинала турнира «Большого шлема» на другом покрытии. На медленных кортах всегда есть вероятность сюрприза", — приводит слова Тима Tennis World USA.