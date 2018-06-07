Три бывших игрока топ-10 сыграют в Кицбюэле

Испанец Фернандо Вердаско и французы Ришар Гаске и Гаэль Монфис подтвердили своё участие в Открытом чемпионате Австрии по теннису. Лучшим результатом Вердаско в Кицбюэле был выход в финал в 2005 году. Гаске и Монфис впервые выступят на грунтовом турнире.



«Монфис – один из главных любимчиков фанатов. Мы будет рады приветствовать его в Китцбюэле», – заявил директор соревнований Александр Антонич.



Ранее своё участие в Открытом чемпионате Австрии подтвердил Доминик Тим. Турнир пройдёт с 28 июля по 4 августа. Его действующим победителем является немец Филипп Кольшрайбер.