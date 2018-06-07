Беккер: пора привыкнуть к тому, что «Большой четвёрки» больше не существует

Экс-первая ракетка мира немец Борис Беккер резюмировал спад игровой формы британца Энди Маррея и серба Новака Джоковича.



«Думаю, спортивные СМИ должны привыкнуть к тому, что «Большой четвёрки» больше не существует. Это непростой момент для тенниса, но мы имеет Александра Зверева и Доминика Тима. Эти парни не только сумели завоевать место в тип-10, но и подтвердить его на протяжении следующих двух лет. Теперь медиа должны найти новый термин, описывающий лучших теннисистов в данный момент», – цитирует Беккера El Mundo Deportivo.



В период с конца 2013 года по конец 2016-го Беккер работал в тренерском штабе Новака Джоковича. Под его руководством серб выиграл шесть турниров «Большого шлема».

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