Надаль: в начале матча Шварцман контролировал игру

Испанец Рафаэль Надаль (1) прокомментировал собственную победу над аргентинцем Диего Шварцманом (11) в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Франции – 4:6, 6:3, 6:2, 6:2.



«В начале матча мой бэкхенд был не так хорош, а сам я играл слишком далеко за задней линией. Шварцман постоянно был на мяче раньше меня, и чувствовалось, что именно он контролировал большую часть ударов в розыгрыше – это значительно увеличивало его шансы на успех.



Полуфинальный матч уже завтра? Да, так вышло, что я играю практически каждый день, и, надеюсь, я буду готов к следующему матчу. И Чилич, и дель Потро имеют отличную подачу и предпочитают играть агрессивно. Я так же постараюсь играть в атакующий теннис, ведь, если я буду постоянно играть от защиты, выиграть вряд ли получится», – цитирует Надаля официальный сайт ATP.



В полуфинальном матче Открытого чемпионата Франции первая ракетка мира встретится с представителем Аргентины Хуан-Мартином дель Потро (5).

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