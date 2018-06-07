Дель Потро: любой теннисист хотел бы сыграть против Надаля на ТБШ

Аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро (5) поделился ожиданиями от полуфинала «Ролан Гаррос» с испанцем Рафаэлем Надалем (1).
«Я продолжаю думать о Надале в одном и том же ключе в течение последних лет. Рафа проиграл всего два матча за всю историю выступлений на «Ролан Гаррос». Испанец является королём соревнований в столице Франции, но всегда приятно играть против него на турнире «Большого шлема». Это уникальная возможность, которой хотел бы воспользоваться любой теннисист. Я постараюсь насладиться предстоящей игрой», — цитирует дель Потро официальный сайт «Ролан Гаррос».
Победитель матча Надаль — дель Потро в финале встретится с победителем матча Доминик Тим (Австрия, 7) — Марко Чеккинато (Италия).
Халеп обороняет свой трон. Матчи 12-го дня «Ролан Гаррос»
Халеп и Мугуруса сразятся за финал «РГ» и звание первой ракетки мира. Продолжатся отложенные матчи Надаль – Шварцман и Чилич – дель Потро.