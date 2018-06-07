Мугуруса: позитивно оцениваю своё выступление в Париже

Испанка Гарбинье Мугуруса (3) прокомментировала поражение от румынки Симоны Халеп (1) со счётом 1:6, 4:6 в полуфинале Открытого чемпионата Франции.



«Симона показала отличную игру. Она действовала в агрессивном ключе и при этом допустила небольшое количество ошибок. Конечно, поражение оставляет неприятный осадок, поскольку я очень хотела выйти в финал. Впрочем, выступление в Париже нужно оценить позитивно, поскольку мне удалось дойти до полуфинала турнира «Большого шлема». Теперь необходимо готовиться к травяному сезону», — цитирует Мугурусу Ubitennis.

Халеп обороняет свой трон. Матчи 12-го дня «Ролан Гаррос» Халеп и Мугуруса сразятся за финал «РГ» и звание первой ракетки мира. Продолжатся отложенные матчи Надаль – Шварцман и Чилич – дель Потро.