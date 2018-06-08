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Надаль: у Роналду тело 23-летнего? Тогда у меня — 40-летнего

Надаль: у Роналду тело 23-летнего? Тогда у меня — 40-летнего
Теннис / Ролан Гаррос 2018

Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль прокомментировал тот факт, что биологический возраст футболиста Реала Криштиану Роналду 23 года.

«У Криштиану тело 23-летнего? Тогда у меня — 40-летнего. Но я не обращаю внимание на подобные исследования – я просто играю в теннис. Думаю, никто не может знать, сколько лет его телу. Мне 32 года и я такой, какой я есть. Я счастлив и принимаю свой возраст.

Стараюсь адаптироваться ко всем изменениям, которым подвергается мой организм на протяжении многих лет. Одни вещи приобретаются, другие уходят, а я просто пытаюсь становиться лучше. Рад, что Роналду 23 года», — цитирует Рафу AS.

На пути к одиннадцатому трофею Открытого чемпионата Франции Надалю предстоит полуфинальная встреча против аргентинца Хуана-Мартина дель Потро.

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