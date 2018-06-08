Надаль: у Роналду тело 23-летнего? Тогда у меня — 40-летнего

Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль прокомментировал тот факт, что биологический возраст футболиста Реала Криштиану Роналду 23 года.



«У Криштиану тело 23-летнего? Тогда у меня — 40-летнего. Но я не обращаю внимание на подобные исследования – я просто играю в теннис. Думаю, никто не может знать, сколько лет его телу. Мне 32 года и я такой, какой я есть. Я счастлив и принимаю свой возраст.



Стараюсь адаптироваться ко всем изменениям, которым подвергается мой организм на протяжении многих лет. Одни вещи приобретаются, другие уходят, а я просто пытаюсь становиться лучше. Рад, что Роналду 23 года», — цитирует Рафу AS.



На пути к одиннадцатому трофею Открытого чемпионата Франции Надалю предстоит полуфинальная встреча против аргентинца Хуана-Мартина дель Потро.

Надаль vs дель Потро. Должок за Рио. Матчи 13-го дня «Ролан Гаррос» Надаль защищает свой трон и рвётся к 11-му титулу на «Ролан Гаррос». На пути – Хуан-Мартин дель Потро. Другой полуфинал: Тим – Чеккинато.