Соперниками Эрбера и Маю в финале «Ролан Гаррос» будут Марах и Павич

Австрийский теннисист Оливер Марах и представитель Хорватии Мате Павич, посеянные на Открытом чемпионате Франции в парном разряде под вторым номером, пробились в финал, в двух партиях обыграв испанцев Фелисьяно и Марка Лопеса (12) со счётом 6:4, 7:5. Продолжительность противостояния составила 1 час 32 минуты. Победители дважды подали навылет и реализовали 3 из 6 брейк-пойнтов. На счету испанцев 2 эйса и 1 брейк.



В финале «Ролан Гаррос» Марах и Павич поспорят с представителями Франции Пьер-Югом Эрбером и Николя Маю, посеянными под шестым номером. Соревнования завершатся 9 июня.