Надаль стал соперником Тима в финале «Ролан Гаррос»

Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в финал «Ролан Гаррос». В полуфинальном матче грунтового турнира «Большого шлема» первый сеяный в трёх партиях обыграл пятую ракетку соревнований аргентинца Хуан-Мартина дель Потро со счётом 6:4, 6:1, 6:2. Матч продолжался 2 часа 14 минут. Надаль реализовал 5 из 9 брейк-пойнтов и допустил 3 двойные ошибки. На счету Дель Потро 2 эйса, 1 ошибка на подаче и ни одной возможности взять подачу соперника.



За титул Открытого чемпионата Франции Надаль сыграет с седьмым сеяным — австрийцем Домиником Тимом.

Надаль vs дель Потро. Должок за Рио. Матчи 13-го дня «Ролан Гаррос» Надаль защищает свой трон и рвётся к 11-му титулу на «Ролан Гаррос». На пути – Хуан-Мартин дель Потро. Другой полуфинал: Тим – Чеккинато.