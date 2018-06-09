Кэш: Фоньини очень быстр, он даже быстрее Надаля

Победитель Уимблдона-1987 австралиец Пэт Кэш высоко оценил игру итальянца Фабио Фоньини. Кэш отметил невероятную скорость Фоньини, пояснив, что итальянец успеет оказываться во всех частях корта.

«Фоньини настолько быстр, что лего перемещается по всему корту. Он успевает к мячу, когда тот ещё не приземлился на покрытие. Как-то я смотрел игру с другими теннисистами и мы пришли к выводу, что Фоньини является одним из самых быстрых игроков. Удивительно, но он даже быстрее Надаля. Пожалуй, только Гаэль Монфис двигается по корту ещё лучше», — цитирует Кэша Tennis World USA.

На «Ролан Гаррос» Фоньини в четвёртом круге уступил хорвату Марину Чиличу (4:6, 1:6, 6:3, 7:6, 3:6).