Муратоглу: если Тим проведёт идеальный матч, у него будут шансы победить Надаля

Тренер американки Серены Уильямс Патрик Муратоглу оценил шансы австрийца Доминика Тима в финале «Ролан Гаррос» с испанцем Рафаэлем Надалем.



«Конечно, шансы Тима очень малы, но, думаю, дель Потро в начале матча показал, в каком направлении нужно двигаться. В начале матча Рафа очень нервничал. Самому Хуану Мартину нужно было сохранять спокойствие, а он с этим не справился. Против Рафы такого себе позволять нельзя. Если не упускать свои шансы, то возможность победить его есть.



У Доминика есть достаточно высокий уровень игры для того, чтобы победить. Если он проведёт идеальный матч, то шансы есть. Конечно, планка очень, очень высока, но Доминик может взять её», — сказал Муратоглу в интервью Sport360.

10-я грунтовая битва Надаля и Тима. Матчи 15-го дня «Ролан Гаррос» Надаль и Тим встретятся на грунте в 10-й раз. Три победы у австрийца. Сможет ли Рафаэль завоевать 11-й титул на «РГ» и защитить «единицу»?