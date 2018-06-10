Мельникова победила Мартинцову и вышла в основную сетку турнира в Хертогенбосхе

Россиянка Марина Мельникова (12) вышла в основную сетку турнира категории International в Хертогенбосхе (Нидерланды). В заключительном квалификационном раунде 29-летняя уроженка Перми обыграла чешку Терезу Мартинцову (3) со счётом 7:6 (7:2), 6:2.



Теннисистки провели на корте 1 час 44 минуты. Мельникова обошлась без подач навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 12. На счету Мартинцовой 1 эйс, 2 двойные ошибки и 4 упущенных брейк-пойнта.



Призовой фонд турнира, который завершится 17 июня, составляет $ 250 тыс.