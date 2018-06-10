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Кудерметова встретится с Контавейт в первом круге турнира в Хертогенбосхе

Кудерметова встретится с Контавейт в первом круге турнира в Хертогенбосхе
Теннис / WTA

Состоялось распределение победительниц квалификации по основной сетке травяного турнира категории International в Хертогенбосхе (Нидерланды).

Россиянка Вероника Кудерметова в первом круге встретится с эстонкой Анетт Контавейт (4), Марина Мельникова сыграет со словачкой Викторией Кужмовой, а Анна Блинкова сразится с немкой Антонией Лоттнер (Q).

Хертогенбосх. Женщины. Распределение победительниц квалификации по основной сетке

Анетт Контавейт (Эстония, 4) – Вероника Кудерметова (Россия, Q)
Фанни Штолляр (Венгрия, Q) – Чжан Шуай (Китай, 5)
Валентини Грамматикопулу (Греция, Q) – Александра Крунич (Сербия, 7)
Марина Мельникова (Россия, Q) – Виктория Кужмова (Словакия)
Анна Блинкова (Россия, Q) – Антония Лоттнер (Германия, Q)

C сеткой турнира можно ознакомиться на «Чемпионате».

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