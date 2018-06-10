Кудерметова встретится с Контавейт в первом круге турнира в Хертогенбосхе

Состоялось распределение победительниц квалификации по основной сетке травяного турнира категории International в Хертогенбосхе (Нидерланды).



Россиянка Вероника Кудерметова в первом круге встретится с эстонкой Анетт Контавейт (4), Марина Мельникова сыграет со словачкой Викторией Кужмовой, а Анна Блинкова сразится с немкой Антонией Лоттнер (Q).



Хертогенбосх. Женщины. Распределение победительниц квалификации по основной сетке



Анетт Контавейт (Эстония, 4) – Вероника Кудерметова (Россия, Q)

Фанни Штолляр (Венгрия, Q) – Чжан Шуай (Китай, 5)

Валентини Грамматикопулу (Греция, Q) – Александра Крунич (Сербия, 7)

Марина Мельникова (Россия, Q) – Виктория Кужмова (Словакия)

Анна Блинкова (Россия, Q) – Антония Лоттнер (Германия, Q)



C сеткой турнира можно ознакомиться на «Чемпионате».