Дель Потро стал четвёртой ракеткой мира, Тим — седьмой

В обновлённом рейтинге ATP от 11 июня аргентинец Хуан-Мартин дель Потро поднялся на четвёртую строчку, финалист «Ролан Гаррос» австриец Доминик Тим — на седьмую. Лучший из россиян, Андрей Рублёв, располагается на 31-й позиции.
Рейтинг ATP. 11 июня
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 8770.
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 8670.
3 (3). Александр Зверев (Германия) — 5965.
4 (6). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 5080.
5 (4). Марин Чилич (Хорватия) – 4950.
6 (5). Григор Димитров (Болгария) — 4870.
7 (8). Доминик Тим (Австрия) — 3835.
8 (7). Кевин Андерсон (ЮАР) — 3635.
9 (9). Давид Гоффен (Бельгия) – 3110.
10 (10). Джон Иснер (США) — 3070.
…
31 (31). Андрей Рублёв (Россия) — 1371...
38 (38). Карен Хачанов (Россия) — 1220...
52 (53). Даниил Медведев (Россия) — 974...
76 (79). Евгений Донской (Россия) — 726...
93 (98). Михаил Южный (Россия) — 616.