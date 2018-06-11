Веснина и Остапенко сыграли в игру «То или это»

Россиянка Елена Веснина и представительница Латвии Елена Остапенко приняли участие в игре «То или это», по правилам которой им нужно было угадать ответы партнёрши. В частности, Веснина угадала, что Остапенко остановила свой выбор на «Ролан Гаррос», а не на Уимблдоне.

Остапенко в свою очередь верно определила, что Веснина выбрала швейцарца Роджера Федерера, а не испанца Рафаэля Надаля.

На Открытом чемпионате Франции в парном разряде Веснина и Остапенко проиграли в первом круге.

Видео доступно на «Чемпионате».