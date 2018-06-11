Пелья обыграл Миллмана и может встретиться с Шаповаловым на турнире в Штутгарте

Аргентинский теннисист Гидо Пелья вышел во второй круг турнира в Штутгарте (Германия), в двух партиях обыграв представителя Австралии Джона Миллмана со счётом 6:2, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 3 минуты. Гидо 4 раза подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 5 из 13 брейк-пойнтов. На счету его соперника 2 эйса, 3 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал соревнований Пелья поспорит с победителем поединка Праджнеш Гуннесваран (Индия, Q) — Денис Шаповалов (Канада, 6).