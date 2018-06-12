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Крунич разгромила Грамматикопулу на старте турнира в Хертогенбосхе

Крунич разгромила Грамматикопулу на старте турнира в Хертогенбосхе
Теннис / WTA

Сербская теннисистка Александра Крунич, посеянная на турнире в Хертогенбосхе (Нидерланды) под седьмым номером, вышла во второй круг, обыграв представительницу Греции Валентини Грамматикопулу (Q) со счётом 6:1, 6:0. Продолжительность противостояния составила 49 минут. Александра дважды подала навылет и реализовала 6 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса и брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Хертогенбосхе Крунич поспорит с представительницей Нидерландов Бибиан Схофс (WC).

Хертогенбосх (ж) 2018. 1-й круг
12 июня 2018 года, вторник. 12:10 МСК
Валентини
Грамматикопулу
Александра
Крунич
1:6 0:6
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