Крунич разгромила Грамматикопулу на старте турнира в Хертогенбосхе

Сербская теннисистка Александра Крунич, посеянная на турнире в Хертогенбосхе (Нидерланды) под седьмым номером, вышла во второй круг, обыграв представительницу Греции Валентини Грамматикопулу (Q) со счётом 6:1, 6:0. Продолжительность противостояния составила 49 минут. Александра дважды подала навылет и реализовала 6 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса и брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Хертогенбосхе Крунич поспорит с представительницей Нидерландов Бибиан Схофс (WC).