Мертенс победила Херцог и сыграет с Лоттнер в Хертогенбосхе

Бельгийка Элисе Мертенс (2) вышла во второй раунд турнира категории International в Хертогенбосхе (Нидерланды), победив словенку Полону Херцог со счётом 6:2, 6:4. Ранее теннисистки никогда друг с другом не играли.



Поединок продолжался 1 час 12 минут. Мертенс выполнила 2 эйса, допустила 2 двойные ошибки и использовала 4 брейк-пойнта из 5. На счету Херцог 1 подача навылет, 7 двойных и 1 реализованный брейк-пойнт из 5.



Следующей соперницей Мертенс станет немка Антония Лоттнер (Q), победившая россиянку Анну Блинкову (Q) со счётом 6:2, 3:6, 6:2.