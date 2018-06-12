Состоялась свадьба Куэрри

Американец Сэм Куэрри, занимающий 13-ю строчку мирового рейтинг-листа, сыграл свадьбу с Эбби Диксон. Куэрри и Диксон начали встречаться три года назад, а в начале марта этого года стало известно об их помолвке.



Эбби работает моделью и представляет несколько различных компаний. Молодые люди начали встречаться вскоре после неудачной попытки Куэрри найти девушку на шоу «Невеста для миллионера».



Сэм выложил фотографию с их свадьбы в своём «инстаграме». Среди гостей свадьбы были Джон Иснер и Стив Джонсон.

Куэрри объявил о помолвке со своей девушкой