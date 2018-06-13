Касаткина претендует на звание «Прорыв месяца»

Официальный сайт WTA объявил о начале голосования в категории «Прорыв мая». На это звание претендуют россиянка Дарья Касаткина, румынка Михаэла Бузэрнеску и представительница Эстонии Анетт Контавейт.
Проголосовать можно на официальном сайте тура.
Голосование по этой номинации завершится 14 июня. Победительница будет объявлена 15 июня. Также будут определены обладательница лучшего удара мая и игрок месяца.
В январе лучшей в номинации «Прорыв месяца» стала представительница Китайского Тайбэя Се Шувэй, в феврале — россиянка Дарья Касаткина, в марте — американка Даниэль Коллинз, в апреле — румынка Ана Богдан.
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