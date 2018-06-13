Шаповалов: я бы не смог жить в таком ритме, как Надаль и Федерер

Канадец Денис Шаповалов рассказал об обратной стороне жизни профессионального теннисиста.

«Представьте, через что приходится пройти игрокам высшего уровня? Федерер и Надаль не могут пойти в магазин, кино и остаться незамеченными. Они постоянно на виду, и им нельзя просто расслабиться. Но им удаётся всё успевать, справляться со своими обязанностями и показывать элитный уровень тенниса. Сомневаюсь, что я смог бы жить в подобном ритме так долго. Я бы точно закончил карьеру раньше, чем Роджер.



Я перешёл во взрослый теннис в один момент. Это просто ошеломило меня – я не был к этому готов. Первое время было действительно классно, но потому стало очень тяжело. Да, я путешествую по миру, но постоянные разъезды не всегда хорошо – я не вижу семью, не бываю дома. Это непросто», – отметил 19-летний Шаповалов в интервью GQ.

К 19 годам лучшей позицией Шаповалова в мировом рейтинге ATP стала 23-я. В качестве призовых канадец заработал более $ 1,5 млн.