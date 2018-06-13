Коккинакис: Маррей серьёзно потерял в весе — я даже не узнал его

Австралиец Танаси Коккинакис рассказал о случайной встрече с экс-первой ракеткой мира британцем Энди Марреем, который готовится к возвращению в теннис после затяжной травмы.



«Я видел его вчера и совсем не узнал. Я подумал, что этот парень очень похож на Маррея, но не был уверен в этом. Только когда он подошёл ко мне вплотную, я это понял. Он сильно потерял в весе, как мне показалось. Энди сказал, что тренируется по 45 минут в день. Если при всём этом он готов выступить на Queens Club, я снимаю перед ним шляпу», – цитирует Коккинакиса World Tennis USA.

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Маррей продолжает тренировки и планирует сыграть в Лондоне на следующей неделе