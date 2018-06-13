Маррей продолжает тренировки и планирует сыграть в Лондоне на следующей неделе

Британец Энди Маррей, который на этой неделе должен был вернуться в тур на соревнованиях категории ATP 250 в Хертогенбосхе (Нидерланды), но снялся, поскольку не успел набрать форму, продолжает активно тренироваться и в последнее время на тренировках здорово передвигается по корту. Об этом сообщает Daily Mail.



Предполагается, что на следующей неделе Энди примет участие в турнире ATP 500 в Лондоне, а затем выступит на Уимблдоне. Лондонский турнир «Большого шлема» стартует 2 июля.



Маррей не играл в профессиональном туре после Уимблдона-2017, и сейчас набирает форму после операции на бедре, которую он перенёс в январе.

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