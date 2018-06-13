Кудерметова в трёх сетах обыграла Бенчич во втором круге турнира в Хертогенбосхе

Российская теннисистка Вероника Кудерметова (Q) пробилась в четвертьфинал турнира в Хертогенбосхе (Нидерланды), в трёх партиях обыграв представительницу Швейцарии Белинду Бенчич со счётом 6:2, 2:6, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 45 минут. 21-летняя россиянка 11 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 6 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 3 двойные ошибки и 4 брейка.
За выход в полуфинал соревнований Кудерметова поспорит с представительницей Сербии Александрой Крунич, посеянной под седьмым номером. Турнир в Хертогенбосхе завершится 17 июня.
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