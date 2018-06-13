Надаль обошёл Федерера по количеству титулов, завоёванных к 32 годам

Статистики сравнили достижения испанца Рафаэля Надаля и швейцарца Роджера Федерера на момент достижения каждым 32-летнего возраста. Федереру 32 года исполнилось 8 августа 2013 года, Надалю – 10 дней назад.



По состоянию на август 2013-го в активе Роджера было 77 титулов. Из них 17 побед на турнирах «Большого шлема», 21 победа на турнирах категории «Мастерс» и общая статистика побед и поражений 906-206.



За пять следующих лет Федерер довёл количество выигранных титулов до 97, попутно победив в 1149 матчах.



По состоянию на сегодняшний день у Надаля 79 титулов: 17 побед на турнирах «Большого шлема», 32 победы на «Мастерсах» и статистика 903-187.

Надаль повторил уникальное достижение Федерера