Надаль снялся с турнира в Лондоне

Испанский теннисист Рафаэль Надаль принял решение пропустить травяной турнир в Лондоне.



«В Лондоне проходит отличный турнир. У меня остались приятные воспоминания, поскольку я побеждал в столице Великобритании в 2008 году. Я очень хотел выступить в этом турнире, но грунтовый сезон получился невероятно сложным. Хотел бы принести извинения организаторам соревнований и болельщикам, но решение о снятии с турнира было принято после беседы с медицинским персоналом. Мой организм нуждается в отдыхе», — цитирует Надаля официальный сайт соревнований.



Испанец пропустит турнир в Лондоне в третий раз кряду. В настоящий момент он занимает первое место в рейтинге ATP, но может стать вторым, если швейцарец Роджер Федерер выйдет в финал соревнований в Штутгарте.

Рафаэль Надаль не успокоится, пока не побьёт все рекорды Роджера Федерера Надаль снова сместил Федерера с первой строчки рейтинга ATP, установив новые рекорды, и будет лидером как минимум до конца «Ролан Гаррос».