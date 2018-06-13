Кудрявцева не смогла выйти в четвертьфинал в Ноттингеме в парном разряде

Россиянка Алла Кудрявцева завершила выступление в парном разряде на турнире в Ноттингеме (Великобритания). В первом круге она вместе с украинкой Людмилой Киченок уступила румынке Михаэле Бузэрнеску и британке Хитер Уотсон со счётом 6:1, 2:6, [6:10].



Продолжительность матча составила 1 час 6 минут. Победительницы обошлись без подач навылет, допустили 5 двойных ошибок и реализовали 2 брейк-пойнта из 5. На счету Кудрявцевой и Киченок 1 эйс, 1 двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.



В следующем раунде Бузэрнеску и Уотсон встретятся с австралийкой Присциллой Хон и словенкой Далилой Якупович.