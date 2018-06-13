Кудерметова и Соболенко вышли в четвертьфинал в Ноттингеме в парном разряде

Россиянка Вероника Кудерметова вышла в четвертьфинал травяного турнира в Хертогенбосхе в парном разряде. В первом круге она вместе с белоруской Ариной Соболенко обыграла хорватку Дарию Юрак и шведку Корнелию Листер со счётом 7:5, 6:3.



Теннисистки провели на корте 1 час 13 минут. Кудерметова и Соболенко выполнили 4 подачи навылет, допустили 3 двойные ошибки и реализовали 4 брейк-пойнта из 7. На счету хорватки и шведки 1 эйс, 2 двойные ошибки и 5 упущенных брейк-пойнтов.



В четвертьфинале Кудерметова и Соболенко встретятся с бельгийкой Элисе Мертенс и голландкой Деми Схюрс (1).