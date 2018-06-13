Кужмова добыла волевую победу над ван Эйтванк во втором круге в Хертогенбосхе

Словачка Виктория Кужмова пробилась в четвертьфинал турнира категории International в Хертогенбосхе (Нидерланды). Во втором круге она оказалась сильнее бельгийки Элисон ван Эйтванк (6), победив со счётом 3:6, 7:6 (7:4), 6:2.
Продолжительность поединка составила 1 час 59 минут. Кужмова выполнила 5 подач навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 5. На счету ван Эйтванк 8 эйсов, 5 ошибок на подаче и 5 упущенных брейк-пойнтов.
В четвертьфинале соревнований в Нидерландах Кужмова встретится с победительницей матча Антония Лоттнер (Германия, Q) — Элисе Мертенс (Бельгия, 2).
Первая проба травы. Федерер начинает погоню за Надалем
Сразу после «Ролан Гаррос» пройдут первые турниры на траве – мужской Штутгарт, женский Ноттингем и объединённый Хертогенбосх.