Кужмова добыла волевую победу над ван Эйтванк во втором круге в Хертогенбосхе

Словачка Виктория Кужмова пробилась в четвертьфинал турнира категории International в Хертогенбосхе (Нидерланды). Во втором круге она оказалась сильнее бельгийки Элисон ван Эйтванк (6), победив со счётом 3:6, 7:6 (7:4), 6:2.



Продолжительность поединка составила 1 час 59 минут. Кужмова выполнила 5 подач навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 5. На счету ван Эйтванк 8 эйсов, 5 ошибок на подаче и 5 упущенных брейк-пойнтов.



В четвертьфинале соревнований в Нидерландах Кужмова встретится с победительницей матча Антония Лоттнер (Германия, Q) — Элисе Мертенс (Бельгия, 2).