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Кужмова добыла волевую победу над ван Эйтванк во втором круге в Хертогенбосхе

Кужмова добыла волевую победу над ван Эйтванк во втором круге в Хертогенбосхе
Теннис / WTA

Словачка Виктория Кужмова пробилась в четвертьфинал турнира категории International в Хертогенбосхе (Нидерланды). Во втором круге она оказалась сильнее бельгийки Элисон ван Эйтванк (6), победив со счётом 3:6, 7:6 (7:4), 6:2.

Продолжительность поединка составила 1 час 59 минут. Кужмова выполнила 5 подач навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 5. На счету ван Эйтванк 8 эйсов, 5 ошибок на подаче и 5 упущенных брейк-пойнтов.

В четвертьфинале соревнований в Нидерландах Кужмова встретится с победительницей матча Антония Лоттнер (Германия, Q) — Элисе Мертенс (Бельгия, 2).

Хертогенбосх (ж) 2018. 2-й круг
13 июня 2018 года, среда. 18:15 МСК
Элисон
Ван Эйтванк
Виктория
Кужмова
6:3 6:7 2:6
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