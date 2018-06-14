Векич сыграет на турнире в Бирмингеме

Хорватская теннисистка Донна Векич вошла в состав участниц турнира в Бирмингеме, который пройдёт с 18 по 24 июня. Ранее стало известно, что от участия в соревнованиях отказались россиянка Мария Шарапова и американка Мэдисон Кис.

«Включение Донны в состав участниц турнира — это огромный бонус, потому что она одна из самых опасных теннисисток на траве. Я уверен, что у неё остались прекрасные воспоминания о выходе в финал в 2013 году.

Конечно, мы расстроены тем, что не смогут сыграть Мэдисон и Мария, но такова природа спорта. Мы понимаем, что их здоровье должно быть на первом месте, особенно после изматывающего грунтового сезона. К счастью, список участниц турнира всё равно невероятно силён. Он один из лучших в истории турнира", — сказал директор соревнований Патрик Хьюзман.