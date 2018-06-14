Эдберг: А. Зверев выиграет турнир «Большого шлема», это лишь вопрос времени

Бывшая первая ракетка мира в одиночном и парном разрядах швед Стефан Эдберг выразил уверенность, что немец Александр Зверев рано или поздно выиграет свой первый турнир «Большого шлема».

«В 2017 году состоялся его прорыв. Александр выиграл несколько турниров. Все согласятся, если я скажу, что у него есть сильные стороны, позволяющие выигрывать крупные титулы. Он выиграет турнир „Большого шлема“, это лишь вопрос времени. Случится это в 2018 году, в 2019-м или в 2020-м, сказать сложно.

Его прорыв на турнире «Большого шлема» — это хорошо по многим причинам и не только для немецкого спорта, но и для тенниса целом.

Он всё ещё очень молод и обязательно прибавит в ударах с лёта. Но недостаточно лишь работать над ними на тренировках, ему нужно применять это оружие в матчах. Это происходит так: неудача, неудача, успех, неудача, успех. И однажды он сможет полностью освоить этот элемент. Нужно использовать свои сильные стороны и работать нам ними. Многие концентрируют внимание на своих слабостях вместо того, чтобы развивать сильные стороны. Если работаешь над ними, то автоматически прибавляешь и в том, в чём ты слаб", — цитирует Эдберга Tennis Magazin.