Эдберг: время безвластно над Федерером

Бывший тренер Роджера Федерера швед Стефан Эдберг прокомментировал игру швейцарца в последние годы.



«Когда я присоединился к его команде, то сразу же понял – Роджер может снова выиграть турнир «Большого шлема». Он заслуживал победы в 2014 и 2015 годах, но тогда Джокович был лучше. Время безвластно над Роджером. То, что он делает в последние годы, просто невероятно.



На Australian Open 2017 ему помогла удача. Мячи, которые раньше улетали в аут в Мельбурне, приземлялись аккурат под заднюю линию. Это придало ему уверенности, и в итоге он выиграл следом и Уимблдон. Не думаю, что кто-то верил, что он сможет осуществить такое в его возрасте», – цитирует Эдберг Tennis Magazin.



Эдберг проработал в команде Федерера с начала 2014 по конец 2015 года.