Кирьос: радость зрителей для меня важнее победы

Австралиец Ник Кирьос рассказал о деталях восстановления от травмы локтя и сравнил теннис с театром.



«В прошлом году мне советовали не ехать на «Ролан Гаррос», но я не послушался и играл в Париже. На этот раз моё решение было более зрелым. Многие люди, в том числе и медицинский персонал, подтвердили, что я поступил правильно. Тем не менее, когда я увидел, что в первом раунде сыграю против Томича, понял, что имею большие шансы на успех.



Сейчас я нахожусь в прекрасной форме, и это всё, что мне требуется. Для меня удовлетворённость зрителей важнее моей победы. Они платят деньги за то, чтобы посмотреть захватывающий теннис, и я люблю показывать хорошее шоу. Теннисисты на корте выступают в роли артистов на сцене», – цитирует Кирьоса World Tennis USA.

20 эйсов помогли Кирьосу выйти в 1/4 финала соревнований в Штутгарте