Раонич: стабильная подача помогла победить Фучовича в Штутгарте

Канадец Милош Раонич поделился впечатлениями от победы над венгром Мартоном Фучовичем со счётом 6:2, 6:4 во втором круге турнира в Штутгарте.

«Всегда непросто играть первые матчи на траве. Сегодня мне помогла стабильная подача, благодаря которой я оказывал давление на соперника и зарабатывал шансы. Я сыграл хорошо и надеюсь, что продолжу действовать в том же духе», — приводит слова Раонича официальный сайт АТР.

Милош за матч исполнил 19 подач навылет и не позволил Фучовичу создать ни одного брейк-пойнта. Следующим соперником Раонича станет чех Томаш Бердых.