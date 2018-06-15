Векич: я недавно проиграла Бартель на грунте, но трава — моё любимое покрытие

Хорватская теннисистка Донна Векич, посеянная на турнире в Ноттингеме (Великобритания) под шестым номером, прокомментировала победу в четвертьфинале над представительницей Германии Моной Бартель со счётом 7:5, 6:1.

«Я проиграла ей несколько недель назад на грунте, но трава — моё любимое покрытие. Сегодня я была уверена в себе и знала, что должна активно атаковать. Это сработало», — приводит слова Векич официальный сайт тура.

За выход в финал Векич поспорит с победительницей матча Далила Якупович (Словения) — Йоханна Конта (Великобритания).

Векич стала первой полуфиналисткой турнира в Ноттингеме