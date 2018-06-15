Дзаламидзе и Воскобоева проиграли в 1/4 финала турнира в Ноттингеме в паре

Россиянка Натела Дзаламидзе и представительница Казахстана Галина Воскобоева в четвертьфинале парного разряда турнира в Ноттингеме уступили полячке Алисии Росольской и американке Эбигэйл Спирс (3) со счётом 2:6, 4:6. Продолжительность встречи составила 1 час 7 минут.

За выход в финал третьи сеяные поспорят с американкой Дезире Кравчик и мексиканкой Джулианой Олмос, соперницы которых по четвертьфиналу Зарина Дияс из Казахстана и китаянка Чжен Сайсай не вышли на корт. Финалистки соревнований в паре определятся в субботу, 16 июня.