Халеп признана лучшей теннисисткой мая

Первая ракетка мира румынка Симона Халеп признана лучшей теннисисткой по итогам мая, сообщает официальный сайт WTA-тура. На это звание претендовали также представительница чешка Петра Квитова, украинка Элина Свитолина и представительница США Слоан Стивенс.

Уроженка Констанцы стала победительницей Открытого чемпионата Франции, в финале обыграв Стивенс со счётом 3:6, 6:4, 6:1. Симона впервые в карьере выиграла турнир «Большого шлема».

Халеп ранее была признана лучшей теннисисткой января. В феврале в этой номинации победила чешка Петра Квитова, в марте — японка Наоми Осака, в апреле — чешка Каролина Плишкова.