Федерер 18 июня обгонит Надаля и вернётся на первую строчку рейтинг-листа

Швейцарец Роджер Федерер в понедельник, 18 июня, вернётся на первую строчку рейтинг-листа. Место на вершине Федерер себе обеспечил благодаря выходу в финал турнира категории ATP 250 в Штутгарте, на котором год назад он проиграл немцу Томми Хаасу в стартовом матче. В полуфинале Роджер победил австралийца Ника Кирьоса со счётом 6:7 (2:7), 6:2, 7:6 (7:5).



В лайв-рейтинге на счету Роджера 8820 очков, а у испанца Рафаэля Надаля — 8770. В случае победы в финале над канадцем Милошем Раоничем швейцарский теннисист добавит ещё 100 рейтинговых баллов. При этом на следующей неделе ему предстоит защищать 500 очков за победу в Галле, а затем 2000 — за титул на Уимблдоне.



Федерер в шестой раз за карьеру и в третий раз за нынешний сезон поднимется на вершину, обновив собственный рекорд в качестве самого возрастного лидера за всю историю существования официального рейтинга, и начнёт 310-ю неделю в статусе первой ракетки мира.

Первая проба травы. Федерер начинает погоню за Надалем Сразу после «Ролан Гаррос» пройдут первые турниры на траве – мужской Штутгарт, женский Ноттингем и объединённый Хертогенбосх.